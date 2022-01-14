Vali Kızılkaya Osmaneli ilçesinde incelemelerde bulundu

Bilecik Valisi Dr. Kemal Kızılkaya Osmaneli ilçesinde çeşitli ziyaretlerde bulundu.

Vali Kemal Kızılkaya, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Muzaffer Sandal, İl Genel Meclis Başkanı Osman Yılmaz, İl Özel İdare Genel Sekreteri Seda Bayrakçı Tarım ve Orman İl Müdürü Necmettin Yoldaş, ve beraberindeki heyet ile Osmaneli'nde çeşitli ziyaretlerde bulundu. Osmaneli Kaymakamı Yüksel Ünal tarafından karşılanan Vali Dr. Kemal Kızılkaya, ilk ziyaretini atık madeni yağ rafinerisine gerçekleştirdi.

“Sulama alanlarının geliştirilmesi için gerekli adımları atacağız”

Ardından Osmaneli’ne bağlı Hisarcık, Beşevler Köyü’nü ziyaret eden Vali Dr. Kemal Kızılkaya, Köy Muhtarı Mustafa Canbaz’dan bilgi aldı. Vali Dr. Kızılkaya, köyde faaliyet gösteren ‘Ayva Lokumu’ üretim tesisinde de incelemelerde bulundu. Osmaneli sınırları içerisinde bulunan Hisarcık ve Adliye Göletlerine giderek yetkililerden göletlerin kapasitesi ve kullanım alanlarına ilişkin brifing alan Vali Dr. Kızılkaya, “Sulama alanlarının geliştirilmesi için gerekli adımları atacağız” dedi.

Son olarak Adliye Köyünü ziyaret eden Vali Kemal Kızılkaya, küçükbaş hayvan yetiştiriciliği yapan Hamza Uzun’un işletmesini ziyaret ederek kırsal kalkınmanın önemini vurguladı.

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