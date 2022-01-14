Bilecik'te vatandaşı 205 bin lira dolandıran şahıs kayıplara karıştı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Bilecik'te vatandaşı 205 bin lira dolandıran şahıs kayıplara karıştı

İHA

Bilecik'te vatandaşı 205 bin lira dolandıran şahıs kayıplara karıştı

Bilecik'te 62 yaşındaki kadını, 'Bir kuyumcu soygunu oldu, sizin evdeki altınları alarak bir parmak izi alacağız' yalanıyla kandıran şahıs, değeri 200 bin liralık altın ve 5 bin TL parayı alarak kayıplara karıştı.
Alınan bilgilere göre; Bilecik merkeze bağlı Çukurören köyünde yaşayan 62 yaşındaki Y.C.'yi arayarak kendisini 'Komiser Alper' olarak tanıtan telefon dolandırıcısı, kadına 'Bir kuyumcu soygunu oldu, sizin evdeki altınları alarak bir parmak izi alacağız' yalanını söyledi. Bu telefon görüşmesi sonrası kadın, ticari bir taksiyle köye gelen kişiye 200 bin TL değerinde 35 adet Cumhuriyet, 5 adet yarım, 5 adet çeyrek altını ve 5 bin TL değerindeki parasını verdi. Altın ve parayı alan şahıs geldiği ticari taksi ile kayıplara karıştı.
Jandarma şahsı yakalamak için çalışma başlattı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bilecik haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bilecik Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Bilecik'te bir kişinin vurulmasıyla sonuçlanan olayın zanlısı tutuklandı
YEREL HABERLER Bilecik'te bir kişinin vurulmasıyla sonuçlanan olayın ...
Bozüyük’te ‘Biz Bir Aileyiz Ailece Hatim Programında Camideyiz’ programı yapıldı
YEREL HABERLER Bozüyük’te ‘Biz Bir Aileyiz Ailece Hatim Programında ...
Bozüyük’te Futsal Şampiyonu Kumral Abdal Anadolu Lisesi oldu
YEREL HABERLER Bozüyük’te Futsal Şampiyonu Kumral Abdal Anadolu ...
Prefabrik ev için yapılan temel kazısında kemik parçaları bulundu
YEREL HABERLER Prefabrik ev için yapılan temel kazısında kemik ...
Bilecik'te bir kişinin vurulmasıyla sonuçlanan olayın 3 şüphelisi adliyeye sevk edildi
YEREL HABERLER Bilecik'te bir kişinin vurulmasıyla sonuçlanan olayın ...
Bilecik'te aralık ayında 623 adet konut satışı oldu
YEREL HABERLER Bilecik'te aralık ayında 623 adet konut satışı oldu
Vali Kızılkaya Osmaneli ilçesinde incelemelerde bulundu
YEREL HABERLER Vali Kızılkaya Osmaneli ilçesinde incelemelerde ...
Bilecik 'OSB’de Mesleki Eğitim Merkezi İrtibat Bürosu' açıldı
YEREL HABERLER Bilecik 'OSB’de Mesleki Eğitim Merkezi İrtibat ...
Vali Kızılkaya sağlık yatırımlarını inceledi
YEREL HABERLER Vali Kızılkaya sağlık yatırımlarını inceledi
Bilecik'te hafif ticari araçla yolcu midibüsü çarpıştı: 5 yaralı
YEREL HABERLER Bilecik'te hafif ticari araçla yolcu midibüsü ...
Bilecik Ziraat Odası Başkanı Sevinen: "Tarıma pozitif ayrımcılık yapılmalıdır"
YEREL HABERLER Bilecik Ziraat Odası Başkanı Sevinen: "Tarıma pozitif ...
Pazaryeri ilçesinde kar yağışı etkili oldu
YEREL HABERLER Pazaryeri ilçesinde kar yağışı etkili oldu
134 proje içerisinden kabul edilen 25 proje arasına girdi
YEREL HABERLER 134 proje içerisinden kabul edilen 25 proje arasına ...
Mehmet Baş güven tazeledi
YEREL HABERLER Mehmet Baş güven tazeledi
Tartıştığı arkadaşını ayağından silahla vurdu Kaçan şüpheliyi arama çalışması başlatıldı
YEREL HABERLER Tartıştığı arkadaşını ayağından silahla vurdu Kaçan ...
Cumhurbaşkanının elinden 'Yaşayan İnsan Hazineleri' ödülünü alan Salim Usta o anları anlattı 80 yaşındaki çömlek ustası Salim Yaşar: "Cumhurbaşkanının karşısına çıkarken 30 saniye elinin ayağının titredi" "Bu atölye 1946 yılında rahmetli babam tarafından kuruldu" "Cumhurbaşkanımıza, köyümde doğalgaz yok, doğalgaz istiyoruz dedim" "Bu şekilde bir ödül aldığım için sevinçliyim, gururluyum"
YEREL HABERLER Cumhurbaşkanının elinden 'Yaşayan İnsan Hazineleri' ...
Tamamlanan konteyner kentinden 30 aile faydalanacak
YEREL HABERLER Tamamlanan konteyner kentinden 30 aile faydalanacak
Rektör Beydemir TÖMER öğrencileriyle bir araya geldi
YEREL HABERLER Rektör Beydemir TÖMER öğrencileriyle bir araya geldi
Rektör Beydemir, öğrencilerle bir araya geldi
YEREL HABERLER Rektör Beydemir, öğrencilerle bir araya geldi
Vali Dr. Kızılkaya çalışmalar hakkında brifing aldı
YEREL HABERLER Vali Dr. Kızılkaya çalışmalar hakkında brifing aldı
Bilecik'te “Halkın Esnafı” projesi hayata geçiyor Belediye Başkanı Şahin: “Her gün iflası düşünmeyen ve önüne umutla bakan bir küçük esnaf oluşturmak istiyoruz”
YEREL HABERLER Bilecik'te “Halkın Esnafı” projesi hayata ...
Bilecik'te taksi ücretine zam geldi
YEREL HABERLER Bilecik'te taksi ücretine zam geldi
68 yıldır çamura şekil veren Salim usta 'Yaşayan İnsan Hazineleri' ödülünü Cumhurbaşkanın elinden aldı
YEREL HABERLER 68 yıldır çamura şekil veren Salim usta 'Yaşayan ...
Okullar arası Hentbol Turnuvasında il şampiyonu oldular
YEREL HABERLER Okullar arası Hentbol Turnuvasında il şampiyonu ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.