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Gençler Badminton Grup Müsabakaları Bilecik'te başladı Gençlik ve Spor İl Müdürü Yasin Özdemir: "Bu gruptan Türkiye Şampiyonu çıkacağına olan inancım tam"

İHA

Gençlik ve Spor Bakanlığı Spor Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenen 20212022 Okul Sporları Gençler Badminton Grup Müsabakaları Bilecik'te başladı.

Gençler Badminton Grup Müsabakaları Bilecik'te başladı Gençlik ve Spor İl Müdürü Yasin Özdemir: "Bu gruptan Türkiye Şampiyonu çıkacağına olan inancım tam"

Gençlik ve Spor Bakanlığı Spor Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenen 20212022 Okul Sporları Gençler Badminton Grup Müsabakaları Bilecik'te başladı.
İstasyon Spor Salonu'nda erkek ve kız kategorilerinde düzenlenecek müsabakalarda toplam 23 il turnuvada yarışacak ve müsabakalar 16 Ocak tarihinde sona erecek. Seremoniye Gençlik ve Spor İl Müdürü Yasin Özdemir, sporcular ve antrenörler katıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başlayan seremonide İl Müdürü Yasin Özdemir açılış konuşması gerçekleştirdi.
Sözlerine badminton grup müsabakaları için hakem, sporcu ve antrenörleri ağırlamaktan mutluluk ve gurur duyduklarını ifade ederek başlayan Özdemir, “ Okul Sporları Badminton Gençler Grup Müsabakaları için ilimize gelen hakem, sporcu ve antrenörlere hoş geldiniz diyorum. Sizleri burada ağırlamaktan dolayı mutluluk ve gurur duyuyoruz. Birbirinden çekişmeli geçecek müsabakalarda kazananın dostluk olmasını diliyorum. Bu gruptan Türkiye Şampiyonu çıkacağına olan inancım tam. Katılım sağlayan bütün hakem, antrenör ve sporculara müsabakalarda başarılar diliyorum” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bilecik haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bilecik Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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