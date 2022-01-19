Yolda kalan sürücülerin imdadına jandarma yetişti

Bilecik'te 2 gündür devam eden yoğun kar yağışı sonrası yolda kalan araçlara jandarma ekipleri yardım ediyor.

Bilecik'te dünden beri etkisini gösteren kar yağışı hayatı olumsuz yönde etkilerken, kar lastiği olmadan yola çıkan sürücüler zor anlar yaşadılar. Bu sürücülerin imdadına ise Bilecik İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler yetişti. Devriye gezen ekipler kayarak yoldan çıkan araçları iterek sürücülerine yardımcı olurken, gün boyu yardıma ihtiyacı olan tüm sürücülere yetişmeye çalıştılar.

Ayrıca jandarma ekipleri sokak hayvanları unutmayarak, güzergah üzerindeki bir çok noktaya yem bıraktılar.

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