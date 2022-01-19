Bilecik'te eğitim ve öğretime bir gün daha ara verildi

Bilecik il genelinde yaşanan yoğun kar yağışı nedeniyle eğitim ve öğretime bir gün daha ara verildi.

Bilecik'te yoğun kar yağışı devam ederken olumsuz hava koşulları nedeniyle okullara bir gün daha ara verildi. Bilecik Valiliği’nden konuya ilişkin yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“İlimizde devam eden kar yağışı nedeniyle il genelinde 20 Ocak 2021 tarihinde okulların bir gün tatil edilmesine, ayrıca hamile ve engelli kamu personelinin de idari izinli sayılmasına karar verilmiştir.”

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