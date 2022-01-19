Bilecik'te kar nedeniyle ulaşıma kapanan 145 köyden 79'unun yolu açıldı

Bilecik ve ilçelerinde 2 gündür etkisini gösteren kar sonrası 145 köy yolu ulaşıma kapanırken, bunlardan 79'unun yolu büyük uğraşlar sonrası trafiğe açıldı.

Konu hakkında açıklama yapan Bilecik Valisi Dr. Kemal Kızılkaya, kent genelinde 289 köy bulunduğunu, yoğun kar yağışı sebebiyle ulaşıma kapandığı tespit edilen 145 köy yolunun yapılan çalışmalar sonucu 79’u ulaşıma açıldığı belirtti. Kızılkaya, "Saat 15.00 itibariyle il geneli kapalı karayolumuz bulunmayıp; ulaşıma kapalı olan 66 köy yolu ile ilgili çalışmalar, İl Özel İdaresi ekiplerince devam etmektedir. Bu süreçte İl Afet ve Acil Durum Yönetim Merkezimiz 24 saat esas olmak üzere görevlerinin başında bulunup vatandaşlarımıza hizmet vermektedir. Tüm Bilecikli hemşerilerimizi, yoğun kar yağışı ve buzlanmanın hâkim olduğu bu günlerde tedbirli davranmaları konusunda uyarıyor; sağlıklı ve huzurlu günler diliyoruz" dedi.

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