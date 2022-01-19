Bilecik´te 66 köy yolu kardan kapalı; okullar tatil edildi



Cafer ELMAS/ BİLECİK, (DHA)BİLECİK´te kar yağışıyla kapanan 145 köy yolundan 79'u, ulaşıma açılırken, 66 köy yolu için de çalışmalar sürdürülüyor. Kentte eğitime de yarın için ara verildi.

Bilecik´te etkili olan kar yağışı nedeniyle 145 köyün yolu, ulaşıma kapandı. İl Özel İdaresi ve Karayolları ekiplerince 79 köyün yolu açılırken, hala kapalı olan 66 köy yolunun açılması için de çalışmalar sürüyor. Olumsuz hava koşulları nedeniyle Bilecik Valiliği, okullarda yarın için eğitime ara verildiğini açıkladı. Valilik açıklamasında, "İlimizde devam eden kar yağışı nedeniyle il genelinde 20.01.2022 (perşembe) tarihinde okulların 1 gün tatil edilmesine ayrıca hamile ve engelli kamu personelinin de idari izinli sayılmasına karar verilmiştir" denildi.

Valilik ayrıca yoğun kar yağışı ve buzlanma nedeniyle sürücülerin dikkatli olması gerektiği uyarısında bulundu.DHA-Genel Türkiye-Bilecik Cafer ELMAS

2022-01-19 17:39:46



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