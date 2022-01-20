Bilecik Belediyesi şirketinin genel müdürüne 'rüşvet' gözaltısı

Cafer ELMAS/BİLECİK, (DHA)BİLECİK Belediyesi'nin iştiraki Kayı A.Ş. Genel Müdürü Selçuk E., polis ekiplerince bir müteahhitten 200 bin dolar rüşvet aldığı gerekçesiyle gözaltına alındı.
Bilecik'te bir müteahhit, iddiaya göre, CHP'li belediyenin iştiraki olan Kayı A.Ş. Genel Müdürü Selçuk E.´nin kendisinden 200 bin dolar rüşvet istediğini belirterek polise başvurdu. Bilecik Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, şikayet üzerine çalışma başlattı. Müteahhit, Bilecik Belediye Başkanlığı binasında buluştuğu Selçuk E.´ye seri numaraları önceden alınmış paraları teslim etti. Bu sırada baskın yapan polis ekipleri, Selçuk E.'yi 'rüşvet' aldığı gerekçesiyle suçüstü yakalayarak gözaltına aldı. Sağlık kontrolünden geçirilen Selçuk E., işlemleri için emniyete götürüldü. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor. DHA-Güvenlik Türkiye-Bilecik Cafer ELMAS
2022-01-19 22:35:23
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