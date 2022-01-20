Emekli olan 12 personele plaket töreni yapıldı

Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde emekli olan 12 personel için plaket töreni yapıldı.

Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde görev süresi dolan ve emekli olan 12 hastane personeline hastanenin Başhekimi Uz. Dr. Erhan Arıkan tarafından plaket verildi. Başhekim Uz. Dr. Arıkan, tören ardından yaptığı açıklamada “Hastanemizde görev yapan ve pandemi döneminde emekliliği hak eden personellerimize göstermiş oldukları fedakar çalışmaları ve hizmetleri için teşekkürlerimi sunuyorum” ifadelerine yer verdi.

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