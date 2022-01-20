Pazaryeri Belediyesine arazi aracı hibe edildi

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Orman Genel Müdürlüğü tarafından Pazaryeri Belediyesine 1999 model arazi aracı hibe edildi.

Pazaryeri Belediye Başkanı Zekiye Tekin, Orman Genel Müdürlüğü tarafından belediyeye bir adet arazi aracı hibe edildiğini söyledi. Tekin. "Orman Genel Müdürlüğünden gelen hibe arazi aracımız belediyemize hayırlı olsun. Desteklerini hiçbir zaman esirgemeyen Orman Genel Müdürümüz Bekir Karacabey’e desteklerinden dolayı ilçem adına teşekkür ediyorum. Orman Bölge Müdürlüğümüz ile hazırladığımız projelerimizin müjdesini de yakın zamanda vereceğiz” ifadelerine yer verdi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bilecik haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bilecik Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.