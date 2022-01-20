Gülümbe kampüsü girişine yapılması planlanan kavşak çalışması ele alındı

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Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Şükrü Beydemir, üniversitenin Gülümbe kampüsü girişine yapılması planlanan kavşak ve yol yapım çalışmalarına başlanacağı söyledi.

Rektör Beydemir, Karayolları Genel Müdürlüğü 14. Bölge Müdürü Umut Akyazı’yı makamında ziyaret etti. Ziyarette, Şeyh Edebali Üniversitesi Gülümbe kampüsü girişine yapılması planlanan kavşak ve yol yapım çalışmaları değerlendirildi. Ziyaret sonrası Rektör Beydemir Bölge Müdürüne hediye takdiminde bulunarak, çalışmalarında başarılar diledi.

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