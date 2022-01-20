Bilecik'te iş kazası: 1 yaralı

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Bilecik'te bir kimyasal madde üreten fabrikada gerçekleşen iş kazasında bir işçinin kolu koptu.

Alınan bilgilere göre, Bilecik 1. OSB'de faaliyet gösteren bir kimyasal madde üreten fabrikada gerçekleşen iş kazasında Y. C. (55) isimli işçinin diresek üstünden kolu koptu. Kazayı gören çalışma arkadaşı durumun hemen 112 Acil Sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen ekipler, olay yerinde yaptıkları ilk müdahalenin ardından işçiyi Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırdı. İşçinin tedavisinin devam etmesi için Konya'ya sevk edildiği öğrenildi. Polis ekipleri kaza sonrasında inceleme başlattı.

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