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'Göletler Diyarı' Pazaryeri'nde bulunan Bozcaarmut Gölet'inin kıyı kesimleri soğuk havadan dondu. Havadan dronla görüntülenen gölet ve çevresinde kartpostallık manzaralar ortaya çıktı.

Bilecik’in Pazaryeri ilçesi, Marmara Bölgesi'nde eşsiz manzaralar sunan 8 gölete ev sahipliği yaptığı için "Göletler Diyarı" olarak anılıyor. Kışın gelişiyle Bozcaarmut, Küçükelmalı, Büyükelmalı, Günyurdu, Sarnıç, Esere, Dereköy ve Mustafa Eldemir göletleri, doğal güzellikleriyle görenleri adeta büyülüyor. İlçe merkezine 10 kilometre uzaklıkta bin 61 rakımlı Bozcaarmut Köyü sınırları içinde bulunan Bozcaarmut Gölet'inin kıyı kesimleri soğuktan adeta döndü. Yer yer eksi 15 dereceye düşen hava sıcaklığı sonrası donan su adeta kartpostallık manzaralara ortaya çıkardı. Bu doğa güzelliği dron ile görüntülenirken, görülmeye değer eşsiz manzaralar oluştu.

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