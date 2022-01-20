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Rüşvet alırken suçüstü yakalanan Selçuk Erdağı görevden alındı Bilecik Belediye Başkanı Semih Şahin; "Kazanımlarımızın, güvenin ve siyasi istikrarımızın zedelenmesine asla müsaade etmeyeceğiz"

İHA

Rüşvet alırken suçüstü yakalanan Selçuk Erdağı görevden alındı Bilecik Belediye Başkanı Semih Şahin; "Kazanımlarımızın, güvenin ve siyasi istikrarımızın zedelenmesine asla müsaade etmeyeceğiz"

Bilecik Belediye Başkanı Semih Şahin, belediyenin iştiraki olan Kayı A.Ş.’nin Yönetim Kurulu Başkanlığını yürüten Selçuk Erdağı'nın görevden alındığı söyledi.
Bilecik Belediye Başkanı danışmanı aynı zamanda Kayı A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Erdağı dün gece "Satış Bedeli Haricinde Rüşvet" kapsamında 200 bin dolarlık rüşvet aldığı iddialarıyla gözaltına alınmıştı. Bilecik Belediye Başkanı Semih Şahin, konu hakkında yazılı bir açıklama yaparak, "19 Ocak 2022 Çarşamba akşamı belediyemiz iştiraki olan Kayı A.Ş.’nin yönetim kurulu başkanlığını yürüten Selçuk Erdağı, belediye binasına gelen emniyet mensuplarınca gözaltına alınarak Bilecik Emniyet Müdürlüğü’ne götürülmüştür. Bu soruşturmayı siyasi bir hamleye dönüştürüp belediyemize ve hizmetlerine yönelik saldırıya çevirmek isteyenlerin ellerini ovuşturduğunu görüyor, duyuyoruz. Bilecik Belediyesi olarak elde edilen kazanımlarımızın, güvenin ve siyasi istikrarımızın zedelenmesine asla müsaade etmeyeceğiz. Suç varsa suçu işleyen kim olursa olsun gereğini yapacağımızdan ve hiçbir yasa dışı faaliyetin arkasında durmayacağımızdan kimsenin şüphesi olmasın. Kayı A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Erdağı tarafımca görevden alınmıştır. Soruşturmayı yürüten yetkili kurumlara gereken desteği verdiğimizi, süreci yakından takip ettiğimizi kamuoyunun bilgisine sunarız" ifadelerine yer verdi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bilecik haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bilecik Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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