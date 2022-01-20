Bilecik'te rüşvet alırken yakalanan belediye başkanı danışmanı görevden alındı (2)

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ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Bilecik´te müteahhitten istediği 200 bin dolarlık rüşveti alırken suçüstü yakalanan belediye iştiraki Kayı A.Ş. Genel Müdürü ve başkan danışmanı Selçuk Erdağı, emniyetteki işlemlerinin ardından sağlık kontrolünden geçirilerek Bilecik Adliyesi´ne sevk edildi.DHA-Güvenlik Türkiye-Bilecik Cafer ELMAS

2022-01-20 19:11:17



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