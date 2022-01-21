Bilecik'te rüşvet alırken yakalanan belediye başkanı danışmanı görevden alındı (3)

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



TUTUKLANDI

Bilecik´te müteahhitten istediği 200 bin dolarlık rüşveti alırken suçüstü yakalanan belediye iştiraki Kayı A.Ş. Genel Müdürü ve başkan danışmanı Selçuk Erdağı, savcılık sorgusunun ardından çıkarıldığı mahkemece `rüşvet´ suçlamasıyla tutuklanarak cezaevine konuldu. DHA-Güvenlik Türkiye-Bilecik Cafer ELMAS

2022-01-20 23:09:09



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bilecik haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bilecik Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.