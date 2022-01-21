Başkan Tekin sokağa çıkamayan vatandaşların ayağına kadar ihtiyaçlarını götürdü

Pazaryeri Belediye Başkanı Zekiye Tekin, yoğun kar yağışı nedeniyle sokağa çıkamayan vatandaşların ayağına kadar ihtiyaçlarını götürüyor.

Başkan Tekin, hizmette adeta sınır tanımıyor. Her fırsatta sosyal belediyecilik alnında büyük gelişmeler kaydeden Belediye Başkanı Zekiye Tekin, bu sefer yoğun kar yağışından dolayı evlerinden çıkamayan vatandaşların ayaklarına kadar ihtiyaçlarını götürdü. Başkan Tekin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, belediyesinin tüm imkanlarıyla halkın hizmetinde olduğunu bildirerek, “Kar bereketiyle geldi çok şükür. Sokağa çıkamayan yaşlılarımız, amcalarımız, teyzelerimiz var. Belediye olarak sizlere bir telefon kadar yakınız. Alışverişlerinizi biz yapalım. Ekiplerimiz tuzlama kar kürüme işlerini yapıyor olsa da dışarısı soğuk. Sizlerin hasta olmanıza, düşüp yaralanmanıza gönlümüz razı olmaz. Hasta nakil aracımız, makam aracımız, diğer hizmet araçlarımız sizlerin emrinde hazır bekliyoruz. Sizleri seviyor, saygılar sunuyoruz” ifadelerine yer verdi.

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