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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Vali Kızılkaya'dan şehit annesine ziyaret

İHA

Vali Kızılkaya'dan şehit annesine ziyaret

Bilecik Valisi Dr. Kemal Kızılkaya, Pazaryeri ziyaretleri kapsamında 1989 yılında terör örgütü mensuplarınca şehit edilen Sedat Çakır’ın annesi Refiye Çakır'ı evinde ziyaret etti.
Bir dizi ziyarette bulunmak amacıyla Bilecik'in Pazaryeri ilçesine giden Vali Dr. Kemal Kızılkaya, ilk olarak Kaymakamı Ferhat Altay’ı makamında ziyaret etti. Kaymakam Altay ve kurum müdürleri tarafından yürütülen faaliyetlerle ilgili brifing alan Vali Dr. Kızılkaya, yapılan çalışmalarda kendilerine başarılar diledi. Kaymakamlığın ardından Pazaryeri Belediye Başkanı Zekiye Tekin’i makamında ziyaret eden Vali Dr. Kemal Kızılkaya, yapılan çalışmalarla ilgili bilgi aldı. Zorlu kış koşullarında gerçekleştirilen faaliyetlerde kendilerine başarı temennilerini iletti.

Muhtarlar ile bir araya geldi
Vali Dr. Kızılkaya, kurum ziyaretleri sonrası İlçe Halk Eğitim Merkezi’nde Pazaryerili muhtarlar ile bir araya geldi. İlçe Kaymakamı Ferhat Altay ve Belediye Başkanı Zekiye Tekin ile birlikte, muhtarların köy ve mahalleleri ile ilgili sorunlarını dinleyen Vali Dr. Kemal Kızılkaya, “Muhtarlarımız, Devletimizin sahadaki gözü kulağıdır. Muhtarlarımız kamu kurumları ile köy halkı arasında köprü vazifesini görmektedirler. Dolayısıyla sizlerle kuvvetli bir iletişim kurmak arzumuzdur. Taleplerinizi, isteklerinizi bizlere açık bir şekilde her zaman iletebilirsiniz.” dedi.

Vali Kızılkaya'dan şehit annesine ziyaret
Muhtarlarla gerçekleştirilen toplantının ardından Tunceli/Çiçekli Jandarma Komutanlığı’nda askerlik görevini yapmakta iken 1989 yılında terör örgütü mensuplarınca şehit edilen Sedat Çakır’ın annesi Refiye Çakır’ı, Pazaryeri/Sarıdayı Köyü’ndeki evinde ziyaret eden Vali Dr. Kemal Kızılkaya, buradan Sarıdayı köy kahvesine uğrayarak vatandaşlar ile bir süre sohbet etti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bilecik haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bilecik Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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