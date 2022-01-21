En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

20212022 eğitim ve öğretim yılının ilk döneminin sona ermesiyle Bilecik'te 32 bin 995 öğrenci karne heyecanı yaşadı.

Bilecik'te 32 bin 995 öğrenci için yarıyıl tatilini başlatan zil çaldı. İl genelinde okullarda öğrenciler karne sevinci yaşadı. Karnelerini alan öğrenciler büyük heyecan yaşarken, ailelerine karnelerini gösterme yarışına girdiler.

Öte yandan yarıyıl tatilinin sona ereceği 4 Şubat’ta hafta sonunun da eklenmesiyle öğrenciler 16 günlük dinlenme fırsatı elde etmiş olacak. İkinci yarıyıl 7 Şubat’ta başlayacak.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bilecik haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bilecik Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.