Bilecik 1. Amatör Lig'in ikinci yarısına kar engeli

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Bilecik 1. Amatör Lig 20212022 futbol sezonu bu hafta oynanacak müsabakalarla başlaması beklenirken, yoğun kar yağışı nedeniyle maçlar ertelendi.

Bilecik 1. Amatör Lig'de 10 takım bulunan A ve B grubunun 20212022 futbol sezonunun ikinci yarısı 2223 Ocak tarihlerinde oynanacak müsabakalarla başlayacaktı. Bilecik ve ilçelerinde yoğun kar yağışı nedeniyle maçlar ertelendi. Bilecik ASKF'dan yapılan açıklamada, "2223 Ocak tarihinde oynanacak olan futbol müsabakaları olumsuz hava koşulları nedeniyle ertelenmiştir" denildi.

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