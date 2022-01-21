Başkan Yaman öğrencilerin karne dağıtım törenine katıldı

20212022 eğitim ve öğretim yılının ilk döneminin sona ermesiyle Bayırköy’de de karne dağıtım töreni düzenlendi.

Bilecik’in Bayırköy ilçesinde karne dağıtım töreni Bayırköy Ortaokulu’nda gerçekleştirildi. Karne dağıtım törenine Bayırköy Belediye Başkanı Mustafa Yaman, okul müdürü, öğretmen katıldı. Karne töreninde öğrencilere hitaben bir konuşma yapan Belediye Başkanı Mustafa Yaman, “Tatilinizi dinlenerek, ailenizle, arkadaşlarınızla değerli zamanlar geçirerek, kitap okumanın tadına vararak, kültürel, sosyal ve sportif faaliyetlere katılarak geçirmenizi diliyorum” dedi.

Öte yandan öğrencilerle sohbet eden Başkan Yaman, kendisinin ve öğretmenlerinin de bir zamanlar bu sıralarda oturduklarını ve başarılı bir öğrenci olduğunu söyleyerek miniklere ders çalışmanın ve kitap okumanın önemine değindi.

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