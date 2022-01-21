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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Pazaryeri’nde yarıyıl karne heyecanı

İHA

Pazaryeri’nde yarıyıl karne heyecanı

Bilecik’in Pazaryeri ilçesinde 20212022 eğitim öğretim yılının birinci dönemi düzenlenen karne töreniyle tamamladı.
Pazaryeri İlkokulunda yapılan karne töreni, İlçe Kaymakamı Ferhat Altay, İlçe Millî Eğitim Müdürü Mahmut Ekinci, Şube Müdürü, Okul Müdürleri, Öğretmenler ve öğrencilerin katılımıyla gerçekleşti.

Düzenlenen programda öğrenciler Nasreddin Hoca'yı tanıdı
Pazaryerinde İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünce hazırlanan her ay bir Türk Büyüğünün tanıtıldığı programda öğrenciler Nasreddin Hoca'yı izlediler. Etkinliğin ardından Kaymakam Altay ve İlçe Millî Eğitim Müdürü Ekinci, öğrencilere karnelerini dağıtarak mutluluklarına ortak oldular.

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