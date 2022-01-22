Başhekim Uz. Dr. Arıkan “Dünyada ortadan kaldırılabilecek ilk kanser türü olabilir”

Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Uz. Dr. Erhan Arıkan, "Dünya Sağlık Örgütü ’nün (DSÖ) açıkladığı verilere göre rahim ağzı kanseri dünyada ortadan kaldırılabilecek ilk kanser türü olabilir” dedi.

Dr. Arıkan, ‘Rahim Ağzı Kanseri Farkındalık Ayı’ sebebiyle yayınladığı mesajda, "DSÖ'nün açıkladığı verilere göre rahim ağzı kanseri dünyada ortadan kaldırılabilecek ilk kanser türü olabilir. Eğer kız çocuklarının yüzde 90’ını aşılanırsa, kadınların yüzde 70’i düzenli taranırsa ve rahim ağzıyla ilgili hastalıkları olan kadınların yüzde 90’ını gerekli tedaviyi alabilirse, rahim ağzı kanseri yeryüzünden silinebilir. Bir halk sağlığı sorunu olarak tanımlanan rahim ağzı kanserinin önlenmesinde HPV’nin (Human Papilloma Virus) en çok kanser yapan tiplerine karşı geliştirilen ve koruyuculuğu yüksek olan aşılar bulunmaktadır. DSÖ kız çocuklarının 15 yaşına kadar HPV’ye karşı aşılanmasını önermektedir” ifadelerine yer verildi.

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