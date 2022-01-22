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Bilecik'te “Kış Tedbirleri Koordinasyon Kurulu Toplantısı” yapıldı Bilecik muhtemel olumsuz kar yağışına karşı hazır İhtiyaç halinde iş makinesi kiralanabilecek Vali Dr. Kızılkaya, “Kurumlarımızı hafta sonu teyakkuz halinde tutalım”

İHA

Kış Tedbirleri Koordinasyon Kurulu Toplantısı'nda konuşan Bilecik Valisi Dr. Kemal Kızılkaya, "Karayollarımız konusunda hazırlıklarımızı tekrar tekrar gözden geçirelim ve bu bağlamda kurumlarımızı hafta sonu teyakkuz halinde tutalım" ifadelerine yer verdi.

Bilecik'te “Kış Tedbirleri Koordinasyon Kurulu Toplantısı” yapıldı Bilecik muhtemel olumsuz kar yağışına karşı hazır İhtiyaç halinde iş makinesi kiralanabilecek Vali Dr. Kızılkaya, “Kurumlarımızı hafta sonu teyakkuz halinde tutalım”

Kış Tedbirleri Koordinasyon Kurulu Toplantısı'nda konuşan Bilecik Valisi Dr. Kemal Kızılkaya, “Karayollarımız konusunda hazırlıklarımızı tekrar tekrar gözden geçirelim ve bu bağlamda kurumlarımızı hafta sonu teyakkuz halinde tutalım” ifadelerine yer verdi.
Hafta sonu boyunca etkisini hissettirmesi beklenen yoğun kar yağışı ve buzlanmaya karşı alınan tedbirlerin görüşüldüğü toplantı, Vali Dr. Kemal Kızılkaya başkanlığında Bilecik İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) binasında gerçekleştirildi. Toplantıya Bilecik AFAD İl Müdürü Mehmet Hayri Demirel, ve ilgili kamu kurum ve kuruluşların teknik personeli katıldı. Toplantıda alınan tedbirlerle ilgili konuşan Vali Dr. Kızılkaya, “Akşam saatlerinden itibaren başlamak üzere cumartesi günü yer yer yoğun kar yağışı bekleniyor. Bu çerçevede özellikle kritik yollar, köy ve grup yolları ile karayollarımız konusunda hazırlıklarımızı tekrar tekrar gözden geçirelim ve bu bağlamda kurumlarımızı hafta sonu teyakkuz halinde tutalım” ifadelerine yer verdi.

Bilecik kar yağışına karşı hazır
Toplantı sonrası Bilecik Valisi Dr. Kemal Kızılkaya, kurum ve kuruluşların her türlü olumsuzluklara karşı tedbirli olduğunu bildirerek, “Bilecik İl Özel İdaresi, 6 ekip olmak üzere 7 greyder, 7 kar bıçaklı kamyon, 5 yükleyici, 1 tuzlama ve kumlama aracı ve 52 personel ile karla mücadele çalışmalarını yürütmektedir. İl Jandarma Komutanlığı, 80 araç ve 450 personel ile teyakkuz halinde beklemektedir. İl Emniyet Müdürlüğü, 12 araç ve 29 personel ile karla mücadele çalışmalarını yürütmektedir. İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü, 5 adet 4x4, 1 adet 8x8 amfibik araç olmak üzere 8 arama kurtarma personeli, 25 afet gönüllüsü ve STK’larla ile birlikte kurtarma çalışmalarını yürütmek amacıyla hazır halde bulunmaktadır. İl Sağlık Müdürlüğünce, il genelinde sürekliliği devam eden hastaların (diyaliz, doğum ve benzer) sorumluluk bölgelerindeki sağlık kuruluşları tarafından önceden tespitleri yaptırılmış, beklenen durum öncesi gerekli tedbirler alınmıştır” ifadelerine yer verdi.

İhtiyaç halinde iş makinesi kiralanabilecek
Vali Dr. Kızılkaya, iş makinesi envanterleri hazırlanmış olup, ihtiyaç olması durumunda özel sektör kuruluşlarında da iş makinesi kiralaması yapılabileceğini kaydederek, “Kış tedbirleri kapsamda da 2 paletli ambulans, 5 adet 4x4 ambulans, 54 personelle göreve hazır halde bulunmaktadır. Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE) ise 2 araç ve 70 personelle hazır halde beklemektedir. Karayolları 144. Şube Şefliği, 10 ekip olmak üzere 21 kamyon, 10 greyder, 30 personel ile karla mücadele çalışmalarını yürütmektedir. Bilecik Kızılay Şube Başkanlığı, 15 personel ve yeterli miktarda kumanya ile hazırlık yaparak yol kapanması durumunda kumanya dağıtımı yapacaktır. Telekom İl Müdürlüğü, muhtemel iletişim arızalarına anında müdahale etmek amacıyla 17 araç ve 37 personel ile hazır halde bulunmaktadır. OEDAŞ İl Müdürlüğü, yerleşim yerlerinde enerji kesintisi yaşanmaması amacıyla 25 araç ve 65 personel ile hazır halde bulunmaktadır. Bilecik Belediye Başkanlığı, 2 adet küreme ve tuzlama kamyonu, 1 adet küreme aracı, 1 adet greyder, 1 adet solüsyon traktörü, 2 adet kamyonet, 2 adet JCB ve 20 personel ile çalışmaları yürütülmekte olup, park bahçeler ve temizlik işleri müdürlüğünden de personel desteği sağlanmaktadır” ifadelerine yer verdi.
Çalışmaların 7/24 esasına göre yapılacağını bildiren Vali Dr. Kızılkaya, tüm birimlere ve personellere çalışmalarında başarılar dileyerek toplantıyı sonlandırdı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bilecik haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bilecik Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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