Gazete dağıtıcısının yaptığı kardan adam ilçenin maskotu oldu

Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde gazete dağıtıcısı Mehmet Pamukçu'nun yaptığı kardan adam ilçenin maskotu oldu.

Kar yağışının 3 gündür etkisini sürdürdüğü Pazaryeri ilçesinde kar kalınlığı ilçe merkezinde yer yer 30, yüksek kesimlerde 60 santimetreye kadar ulaştı. Sabah ilçede Türkiye gazetesinin dağıtımını yapan Mehmet Pamukçu, ilçe merkezine 1 metre 80 santimetre boyunda kardan adam yaptı. Kardan adamın her iki koluna da Türk bayrağı takan Pamukçu, ardından kafasına siyah atkı taktığı kardan adam ile hatıra fotoğrafı çektirdi. Kardan adam ilçenin maskotu olurken, herkes hatıra fotoğrafı çektirdi.

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