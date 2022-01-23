Bilecik’te engelli ve hamile kamu çalışanları 2 gün idari izinli sayılacak

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Bilecik’te yoğun kar yağışı nedeniyle engelli ve hamile kamu çalışanları 2 gün idari izinli sayılacak.

Bilecik Valiliği tarafından yapılan açıklamada, “Devam etmekte olan yoğun kar yağışı ve buzlanma nedeniyle il genelinde çalışan engelli ve hamile kamu çalışanlarının, pazartesi ve salı günleri 2 gün idari izinli sayılmaları uygun görülmüştür” denildi.

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