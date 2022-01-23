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Bilecik’te kar nedeniyle kapanan 67 köy yolunu açma çalışmaları sürüyor 244 köyden 67’sinin yolu yoğun kar yağışıyla kapandı Bilecik Valisi Dr. Kemal Kızılkaya AFAD Merkezi ile İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü'nü ziyaret etti

İHA

Bilecik’te kar nedeniyle kapanan 67 köy yolunu açma çalışmaları sürüyor 244 köyden 67’sinin yolu yoğun kar yağışıyla kapandı Bilecik Valisi Dr. Kemal Kızılkaya AFAD Merkezi ile İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü'nü ziyaret etti

Bilecik Valisi Kemal Kızılkaya, kar yağışına karşı alınan tedbirler ve yapılan çalışmalar hakkında bilgi almak amacıyla AFAD Merkez Binası ile İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü'nü ziyaret etti.
Bilecik'te kent merkezi ve ilçelerde etkili olan kar yağışı sonrası karla mücadele ekiplerinin çalışmaları hız kesmeden devam ediyor. Bu kapsamda Bilecik Valisi Kemal Kızılkaya faaliyetleri yerinde takip etmek ve sahadaki koordinasyonu sağlamak amacıyla köy yollarında devam eden yol açma çalışmalarını yerinde inceledi. AFAD Merkez Binası ile İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü'ne gelen Vali Kızılkaya görevlilere çeşitli ikramlarda bulundu. Kapalı yolları açmak için çalışmaların sürdürüldüğünü söyleyen Vali Kızılkaya, “Bilecik'te köy yollarımızı 24 saat açık tutmak için çalışan İl Özel İdare ekiplerimize gayretli çalışmaları için teşekkür ediyorum. Rabbim kazalardan korusun, işlerini kolay kılsın. Bilecik’te devlet ve il yollarında trafiğe kapalı yolumuz bulunmamaktadır. Köy yollarından saat 14.00 itibari ile 67 köy yolumuz kapalıdır. Ancak yol açma çalışmalarımız ekiplerimizin gayretli çalışmaları ile devam etmektedir. Diğer günlerde olduğu gibi akşam saatlerine kadar tüm köy yollarını ulaşıma açık hale getireceğimizi değerlendiriyoruz” dedi.
Öte yandan İl Özel İdare Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü tarafından 52 personel, 7 greyder, 7 kar bıçaklı kamyon, 5 yükleyici, 1 tuzlama aracı, 11 servis aracından oluşan 19 ekiple çalışmaların devam ettiği bildirildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bilecik haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bilecik Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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