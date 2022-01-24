Edebali Ortaokulu, Yıldız Erkek Futbol Turnuvasında il birincisi oldu

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Bilecik'te düzenlenen Yıldız Erkek Futbol Turnuvasında 4'te 4 yapan Edebali Ortaokulu il birincisi oldu.

Bilecik İstasyon Sentetik Sahası'nda düzenlenen Yıldız Erkek Futbol Turnuvasına ilde faaliyet gösteren 5 okulun takımı katıldı. Rakiplerine 24 gol atıp 4 gol kalesinde gören Edebali Ortaokulu il birincisi oldu. Son maçında Bozüyük Arif Nihat Asya Ortaokulu 53 mağlup eden Edebali Ortaokulu futbolcuları şampiyonluk kupasını aldı. Edebali Ortaokulu futbolcuları Bilecik'i grup müsabakalarında temsil edecek.

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