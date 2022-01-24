Kumru kuşu donarak telef oldu Yiyecek bulmak için konduğu çöp kutusu üstünde hayatını kaybetti

Bilecik’in Pazaryeri ilçesinde son günlerde etkili olan kar yağışı ve soğuklar insanlar kadar yaban hayatı da olumsuz etkiliyor.

Şiddetli soğuklar hayatı olumsuz etkilemeye devam ederken, dışarıda kalan birçok hayvan da zor şartlarda yaşam mücadelesi veriyor. Gece eksi 16 dereceyi bulan soğuklarda birçok hayvan da donarak telef oluyor. Sabah işyerlerine gelen esnaflar ilçe merkezi hükümet konağı önündeki bir çöp kutusu üstünde soğuktan donarak, buz kesilen kumru kuşunu fark ettiler. Tahminen çöp kutusuna yiyecek aramak için gelmiş kumru kuşu soğuktan donarak buz kesmişti. Vatandaşlar tarafından elektrikli soba ile ısıtılıp kurtarılmaya çalışılan kumru kuşu, tüm çabalara rağmen kurtarılamayarak telef oldu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bilecik haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bilecik Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.