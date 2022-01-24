Bilecik, bir önceki haftaya göre vaka sayısı en çok artan 10 il arasına girdi

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, il bazında 100 bin kişi içinde bir haftalık toplam yeni Covid19 vaka sayısının yer aldığı insidans haritasını paylaştı. Haritaya göre Bilecik, vaka sayısı bir önceki haftaya göre en çok artan 10 il arasına girdi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabı üzerinden 814 Ocak tarihleri arasındaki il bazında 100 bin kişi içindeki bir haftalık toplam yeni Covid19 vaka sayısını paylaştı. Paylaşıma göre son bir haftada il bazında her 100 bin kişide vaka sayısı Bilecik'te 769.3 olarak kayıtlara geçti. Sayılar geçtiğimiz hafta 551,40, 2531 Aralık tarihleri arasında 356,17, 1824 Aralık tarihleri arasında ise 286,67 olarak kayıtlara geçmişti.

Bakan Koca, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

“814 Ocak arasında 100 bin kişi içinde bir haftalık toplam yeni Covid19 vaka sayısı il bazında neydi? Bilgiler, haftalık insidans haritasında. 814 Ocak arasında vaka yoğunluğu bir önceki haftaya göre en çok artan 10 ilimiz: Bingöl, İstanbul, Bolu, Rize, Kocaeli, Erzurum, Ankara, Bilecik, Tunceli, Trabzon.”

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