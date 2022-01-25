Bozüyük Belediyesi Eğitim ve Spor Kulübü basketbolda il birincisi oldu

Bilecik U14 Basketbol Erkekler İl Birinciliği müsabakalarında Bozüyük Belediyesi Eğitim ve Spor Kulübü şampiyon oldu.

4 takımın mücadele ettiği grupta sporcular şampiyonluk için büyük bir mücadele verirken maçların sonunda il birinciliğini Bozüyük Belediyesi Eğitim ve Spor Kulübü elde etti. Başarılı performanslarıyla il birincisi olmayı başaran Bozüyük Belediyesi Eğitim ve Spor Kulübü Basketbol Takımları madalya ve kupalarını Basketbol İl Temsilcisi Aziz Torun'un elinden aldı. Bozüyük Belediyesi Eğitim ve Spor Kulübü 812 Şubat tarihlerinde Kırklareli’nde yapılacak olan Türkiye Basketbol Şampiyonası grup eleme müsabakalarında Bilecik’i temsil edecek.

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