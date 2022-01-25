Türkiye'nin Osmanlı mirası camilerinin kubbelerini içerden dışarıdan fotoğraflayarak farklı bir bakış açısı sunan ve 'kubbelerin fotoğraf sanatçısı' olarak bilinen Cemil Şahin Bilecik'e geldi.

Fotoğrafçılığa 34 yıl önce başlayan Cemil Şahin, 2009 yılından bu yana Türkiye'nin en görkemli camilerinin kubbelerinin fotoğraflarını çekiyor. Bu kapsamda Osmanlı Devletinin kurulduğu topraklar olan Söğüt'ten fotoğraf çekimine başlayan Cemil Şahin, Ertuğrulgazi Türbesi, Şeyh Edebali Türbesi, Kayı Anıtı, Osmaneli'nin tarihi konakları gibi bir çok tarihi fotoğrafladı.

İHA muhabirine yaptığı açıklamada, 1983 yılında ortaokul 3'üncü sınıftayken tarih dersinde Selimiye Camisi'ni okuduklarını belirten Şahin, "Selimiye Camisi'nin tek bir fotoğrafı vardı. Hocama sormuştum, 'Başka bir fotoğrafı yok mu diye?' Hocam da bana 'Evladım bu zamanki teknolojide elimizdeki imkan bu' demişti. Bu, beni o günden bugünlere getiren bir zaman yolculuğu oldu. Bugün de Osmanlı Devletinin kurulduğu bu topraklar olmaktan son derece mutluyum. Başta Ertuğrulgazi Türbesi, Şeyh Edebali Türbesi bu güzel kar manzaralına hayran kaldım" dedi.

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