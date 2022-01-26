Bilecik’te sahipsiz hayvanlar için bakım evi kurulacak

Bilecik'te Tarım ve Orman İl Müdürlüğünce hayata geçirilecek olan "Sahipsiz Hayvanları Koruma Birliği" projesi tanıtım toplantısı gerçekleştirildi. Toplantıda sunum yapan İl Müdürü Necmettin Yoldaş, sahipsiz hayvanlar için bir bakım evi kurmayı planladıklarını ifade etti.

Bilecik'te sahipsiz hayvanların en iyi şekilde korunmasını sağlamak amacıyla Bilecik Valiliği koordinesinde Tarım ve Orman İl Müdürlüğü tarafından hayata geçirilecek olan "Sahipsiz Hayvanları Koruma Birliği" projesi tanıtım toplantısı gerçekleştirildi. İl Özel İdaresi Toplantı Salonunda gerçekleştirilen toplantı Vali Yardımcısı Yunus Fatih Kadiroğlu başkanlığında gerçekleştirildi. Toplantıya Bilecik İl Genel Meclis Başkanı Osman Yılmaz, Tarım ve Orman Müdürü Necmettin Yoldaş, ilgili kurum yetkilileri ile hayvan severler katıldı.



Sahipsiz hayvanlar için bakım evi kurulacak

Tanıtımı yapılan proje ile ilgili sunum gerçekleştiren İl Müdürü Necmettin Yoldaş, Bilecik Sahipsiz Hayvanlar Bakım Merkezi kuracaklarını ifade ederek, “Bilecik'in 8 ilçesi, 3 belde belediyesi ve 244 köyünde yaşayan sahipsiz yaklaşık 6 bin köpek ile bin 500 kedi olduğu bilgisine ulaştık. Hayvanlarımız, bu proje ile sağlık kontrolleri yapılacak, sağlıklı olanların koruyucu aşı ve paraziter makaleleri yapılacak. Çip ve küpe uygulaması yapılacak ve kayıt altına alınacak. Hasta, bakıma muhtaç olan hayvanların tedavilerinin ve bakımlarının Bilecik'e kurulacak olan Bilecik Sahipsiz Hayvanlar Bakım Merkezine getirilerek tedavileri yapılacak” ifadelerine yer verdi.

Öte yandan İl Müdürü Yoldaş, doğal yaşam ortamında yaşayabilecek olan hayvanların tekrar doğal yaşam alanlarına bırakılması, bakıma muhtaç olan hayvanların ömür boyu barınakta bakımlarının yapılması, amaçlandığına değinerek Sahipsiz Hayvanları Koruma Birliği tüzüğünde yer alan maddelerin hükümleri değerlendirildi.

Ardından sunum sonrasında, ilgili kurumların, hayvan severlerin görüş ve önerileri üzerine istişare yapılarak toplantı son buldu.

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