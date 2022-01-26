Bilecik İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulu Toplantısı yapıldı Bilecik Valisi Dr. Kemal Kızılkaya, 2021 yılında işe yerleştirme, mesleki eğitim, işsizlik sigortası ve danışmanlık faaliyetleri alanlarındaki hedefler ve gerçekleşme sayıları hakkında bilgi verdi

Bilecik Valisi Dr. Kemal Kızılkaya, 2021 yılında işe yerleştirme, mesleki eğitim, işsizlik sigortası ve danışmanlık faaliyetleri alanlarındaki hedefler ve gerçekleşme sayıları hakkında bilgi verdi.

Bilecik İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulu Toplantısı Bilecik Valisi Dr. Kemal Kızılkaya başkanlığında valilik binasında yapıldı. Toplantıya, Vali Yardımcısı Yunus Fatih Kadiroğlu, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Seda Bayrakçı, Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürü Ayhan Tozan, ilgili kurum müdürleri ve meslek odaları ile sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri katıldı. Toplantıda 2021 yılı sonunda, işe yerleştirme, mesleki eğitim, işsizlik sigortası ve danışmanlık faaliyetleri alanlarındaki hedefler ve gerçekleşme sayıları hakkında sunum yapıldı. Buna göre, 2021 yılında kuruma 18 bin 492 başvuru yapıldı. Bununla birlikte kayıtlı iş gücü sayısının 17 bin 9, kayıtlı işsiz sayısının 7 bin 717 kişi olduğu, 9 bin 114 kişilik talep alındığı, bu taleplere 10 bin 494 kişinin takdiminin yapıldığı ve bu takdim edilenlerden 6 bin 523 kişinin de işe yerleştirildiği bildirildi.

Yapılan sunumda aktif işgücü programları çerçevesinde işverenlerin ihtiyaç duyduğu nitelikli iş gücü ihtiyacının karşılanması için meslek edindirme, meslek geliştirme ve mesleğini değiştirmek isteyenlere yönelik bin 397 proje kapsamında bin 781 kursiyere eğitim verildiği ifade edildi. Önceki yıldan devreden programlar da dâhil olmak üzere mesleki eğitim projeleri kapsamında toplamda 3 bin 22 kursiyerin işe yerleştirildiği kaydedildi.

Ayrıca 25 Ocak itibarıyla çeşitli mesleklerde 116 alanda, 401 kişilik aktif iş gücü talebi bulunduğu belirtildi.

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