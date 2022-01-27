Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz Bilecik teşkilatını ziyaret etti

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı, Sakarya Milletvekili ve Seçim İşleri Başkanı Ali İhsan Yavuz, beraberindeki heyet ile birlikte Bilecik'e gelerek AK Parti teşkilatıyla buluştu.

Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz’u AK Parti Bilecik İl Başkanı Serkan Yıldırım, AK Parti Bilecik Milletvekili Selim Yağcı, AK Parti Kadın Kolları Başkanı Mutlu Selen Haşit, AK Parti Bilecik Gençlik Kolları Başkanı Muhammed Karadayı, Pazaryeri Belediye Başkanı Zekiye Tekin, Osmaneli Belediye Başkanı Münür Şahin karşıladı. Gerçekleşen görüşmede İl Başkanı Yıldırım yapılacak çalışmaların ve yaklaşan yerel seçimlerin yol haritası hakkında bilgi vererek ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Öte yandan Ali İhsan Yavuz, gerçekleşen ziyaret ardından sosyal medya adresinden paylaşım yaparak, “Bilecik'te teşkilat mensuplarımızla güzel ve keyifli bir sohbet gerçekleştirdik. Bize çok güzel ev sahipliği yapan başta il başkanımız Serkan Yıldırım ve Milletvekili Selim Yağcı olmak üzere, belediye, kadın ve gençlik kolları mensuplarımıza teşekkür ediyorum” ifadelerine yer verdi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bilecik haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bilecik Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.