Başkan Bakkalcıoğlu arıza ekiplerini yalnız bırakmadı, çalışmaları yerinde inceledi

Bozüyük Belediye Başkanı Mehmet Talat Bakkalcıoğlu, Karasu ana su isale hattında meydana gelen arızanın giderilmesi için çalışan Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü ekiplerini ziyaret ederek bilgi aldı.

Soğuk havaya rağmen vatandaşların mağduriyet yaşamaması için çalışmalarını büyük bir özveri ile sürdüren ekibe teşekkür eden Başkan Bakkalcıoğlu, çalışanlara kolaylıklar diledi. Ekipler arızanın giderilmesi için çalışmalarını tüm hızıyla sürdürüyor.

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