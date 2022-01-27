Jandarmadan kış lastiği uygulaması

Bilecik İl Jandarma Komutanlığına bağlı Osmaneli İlçe Jandarma trafik ekipleri, kış lastiği kullanma zorunluluğunun başlamasıyla araçlara yönelik denetim gerçekleştirdi.

Bilecik İl Jandarma Komutanı Jandarma Kıdemli Albay Muzaffer Sandal koordinasyonunda Türkiye genelinde ticari araçlar için zorunlu kış lastiği uygulamasının başlamasıyla birlikte Osmaneli İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı trafik ekipleri, jandarma sorumluluk bölgesinde yük ve yolcu taşımacılığı yapan araçlara yönelik kış lastiği denetimi yaptı. Jandarma trafik ekipleri, kış mevsimiyle birlikte kar, yağmur ve buzlanma gibi hava koşulları nedeniyle ulaşımda yaşanabilecek olumsuzluklara karşı düzenlenen denetimde, lastiklerin diş derinliği ölçüldü. Ekipler, sürücüleri trafik kuralları ve can güvenliği konusunda hem bilgilendirdi hem de hazırladıkları broşürleri dağıttı.

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