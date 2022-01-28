Pazaryeri'nde turizm çalıştayı düzenlendi İl Müdürü Bircan, “Turizmin cazibe merkezi haline getirilmesi için projelere start verildi”

Bilecik’in Pazaryeri ilçesindeki turizm çalıştayını değerlendiren Kültür Turizm İl Müdürü Serkan Bircan, “Turizmin cazibe merkezi haline getirilmesi için projelere start verildi” diye belirtti.

Bilecik Valiliği himayesinde, Bilecik İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü koordinasyonunda yürütülen ‘Bilecik Turizm Platformu’ kapsamında Pazaryeri Kaymakamlığı işbirliği ile düzenlenen ‘Pazaryeri Turizm Çalıştayı’ paydaş kurumların katılımları ile gerçekleştirildi. Pazaryeri'nin turizminin masaya yatırıldığı toplantıya Kaymakamı Ferhat Altay, Belediye Başkanı Zekiye Tekin, İl Kültür ve Turizm Müdürü Serkan Bircan, Bilecik Şeyh Edebali Üniversite Uygulama Bilimler Fakültesi Dekan Prof. Dr. İsa İpcioglu, Bilecik Yatırım Destek Ofisi Koordinatörü Banu Çiçek Güngördü ve ilgili uzmanları, Bilecik İl Özel İdaresi Kültür ve Turizm Müdürü, Destek Hizmetler Müdürü Müjdat Polat, Pazaryeri İlçe Özel İdaresi Müdürü Ayhan Öztürk, Bilecik İl Milli Eğitim Müdürlüğü Şube Müdürü Zekai Çobandere, Osmaneli Belediye Başkanlığı Proje Danışmanı Abdullah Tetik, İl Planlama ve Koordinasyon Müdürü İbrahim Bektaş ve Uzman Personel Pervin Köse katılım sağladı.



“Turizmin cazibe merkezi haline getirilmesi için projelere start verildi”

Toplantıya ilişkin açıklama yapan İl Müdürü Serkan Bircan, “Gerçekleştirilen çalıştayda çömleğin sanata dönüştüğü, göletler diyarı, orman ve doğa ile iç içe, tarih ve kültür kokan ilçemiz Pazaryeri'nin turizmini masaya yatırdık. İlçemizin; ekoturizm, alternatif turizm, agro turizm, tatuta turizmi, kamp karavan, doğa ve sağlık turizminin cazibe merkezi haline getirilmesi için projelere start verildi. İnşallah çok kısa sürede meyveleri alınmaya başlanacağından hiç şüphemiz yok” ifadelerini kulandı.

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