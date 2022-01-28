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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

İl Başkanı Yıldırım müjdeyi verdi

İHA

İl Başkanı Yıldırım müjdeyi verdi

AK Parti Bilecik İl Başkanı Serkan Yıldırım, Bilecik’in giriş yolunun daha konforlu hale getirebilmek için çalışmalara başlandığını bildirerek, “Kar demeden kış demeden şehrimizin daha iyi imkanlara sahip olabilmesi için otoban bağlantı yolumuzun çalışmaları durmaksızın devam ediyor” dedi.
Bilecik'in şehirlerarası ulaşımına büyük katkı sağlayacak olan ve yapımına başlanan ve 22 milyon TL olan ödenek tahsisiyle gerçekleştirilen köprülü kavşak projesi çalışmaların 2021 yılında biteceği duyurulmuştu. Yıl sonu itibariyle çalışmalar bitmeyince siyasi bir malzeme olarak kullanılmıştı. AK Parti İl Başkanı Serkan Yıldırım, sosyal medya hesabından Bilecik halkına bir müjde daha vererek, "Bilecik'e yakışır bir giriş yolu yapılacak. Kar demeden kış demeden şehrimizin daha iyi imkanlara sahip olabilmesi için otoban bağlantı yolumuzun çalışmaları durmaksızın devam ediyor. Planda yok iken Bilecik'imizin daha iyi bir girişi olmalı diyerek yatırıma aldırdığımız yolumuzun üst geçit beton blokları hazır. Bilecik'e yakışır bir giriş yolu için geri sayım başladı” ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bilecik haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bilecik Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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