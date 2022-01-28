En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Bilecik'te aracıyla seyir halinde iken direksiyon başında kalp krizi geçiren emekli öğretmen hayatını kaybetti.

Alınan bilgilere göre; Bilecik merkez Teyfikbey Caddesi üzerinde, yanında eşiyle birlikte aracıyla seyir halindeki emekli öğretmen Emin Kaymaz direksiyon başında fenalaştı. Aracının içinde hayatını kaybeden ve kalp krizi geçirdiği belirtilen Kaymaz'ın cenazesi, bugün cuma namazına müteakip Bayırköy Sarmaşık Camisinde kılınacak cenaze namazının ardından Sarmaşık Mezarlığına defnedilecek.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bilecik haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bilecik Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.