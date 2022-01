Bilecik´te rüşvet olayının ardından CHP´de 2 istifa

Cafer ELMAS/ BİLECİK, (DHA)BİLECİK´te belediye iştiraki Kayı A.Ş. Genel Müdürü ve Başkan Danışmanı Selçuk Erdağı´nın müteahhitten 200 bin dolar rüşvet alırken suçüstü yakalanarak tutuklanmasının ardından CHP Bilecik İl Başkan Vekili Cengiz Çevik ve CHP İl Başkan Yardımcısı Altan Şahin istifa etti.

Bilecik´te müteahhitten istediği 200 bin dolarlık rüşveti alırken suçüstü yakalanan, belediye iştiraki Kayı A.Ş. Genel Müdürü ve Başkan Danışmanı Selçuk Erdağı, `rüşvet´ suçlamasıyla tutuklandı. CHP İl Başkanı Mehmet Metin Yaşar, partide düzenlediği basın toplantısında, Belediye Başkanı CHP´li Semih Şahin´e destek vererek, süreci takip ettiklerini ve verilecek mahkeme kararına saygılı olduklarını söyledi. Basın toplantısının ardından CHP Bilecik İl Başkan Vekili Cengiz Çevik ve CHP İl Başkan Yardımcısı Altan Şahin, istifa ettiklerini açıkladı. Hukuk ve Seçim İşlerinden Sorumlu CHP İl Başkan Yardımcısı Şahin, rüşvet olayını hatırlatarak, istifasına ilişkin şu açıklamayı yaptı:

"Partimiz il yönetimi olarak yapmış olduğumuz değerlendirme toplantısında, Bilecik Belediye Başkanlığı ile ilgili konuda, yönetim kurulunun görüş ve düşüncelerini hiçe sayarak, mevcut durumda tarafsız ve yargı sürecini takip ederek değerlendirmek yerine, tamamen bireysel düşünceler ile destek içeren basın açıklaması sonrasında, üyesi olmaktan her zaman onur ve gurur duyacağım partimin, yönetim kurulu üyeliğinden istifa ediyorum."

CHP İl Başkan Vekili ve İl Yönetim Kurulu üyesi Cengiz Çevik de istifasını açıklarken, Belediye Başkanı Şahin´e destek verilen basın toplantısına atıfta bulunarak, "Bilecik İl Yönetim Kurulu üyesi olarak son yaşanan olayların doğrultusundaki süreçte üyesi bulunmaktan her zaman onur ve gurur duyduğum partimin şaibeli olaylar içerisinde anılmasından rahatsızlık duymaktayım. Yaşanan süreç içerisinde İl Yönetim Kurulu adına almış olduğumuz her türlü karar hiçe sayılarak, yapılan basın açıklaması doğrultusunda il yönetimimiz bu şaibeli sürecin yanında durduğunu beyan etmiştir. Bu sebepten dolayı bu sürecin uzatılmaya çalışılması ve partimiz adına sağlıklı karar alınamayacağı görüşünde olduğumdan dolayı görevde bulunduğum Cumhuriyet Halk Partisi İl Başkan Vekilliği ve İl Yönetim Kurulu Üyeliği'mden istifa ediyorum" dedi.

MÜFETTİŞ İNCELEMESİ SÜRÜYOR

Öte yandan Bilecik Belediyesi'ndeki rüşvet olayının ardından İçişleri Bakanlığı´nın görevlendiği müfettiş, kente gelerek belediye binasında çalışmalara başladı. Müfettişin, emlak, satış ve bina ruhsatlarına ilişkin belgeleri incelediği öğrenildi.DHA-Genel Türkiye-Bilecik Cafer ELMAS

2022-01-28 15:13:01



