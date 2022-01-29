Bütünlemeye hazırlanan öğrencilere kumanya dağıttılar

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Genç Kızılay Bilecik Şubesi Şeyh Edebali Üniversitesi’nde bütünleme sınavlarına hazırlanan öğrenciler, için kumaya dağıtımı gerçekleştirdi.

Genç Kızılay Gönüllüleri Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Kütüphane Bilgi Merkezi’nde bütünleme sınavlarına hazırlana öğrencilere kumanya dağıttı. Günün 24 saati açık olan kütüphanede geç saatlere kadar bütünleme sınavlarına hazırlanan öğrencilere kumanya dağıtan Kızılay gönüllüleri örnek bir davranışa daha imza attı. Kumanyaları alan öğrenciler gönüllülere teşekkür ederek, çalışmaya devam ettiler.

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