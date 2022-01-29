Bilecik’te soğuklar şelaleyi dondurdu

Yurdun büyük bir bölümünü saran soğuk hava Bilecik’te de etkisini sürdürüyor. Özellikle gece etkili olan aşırı soğuk hava nedeniyle yer alan süs şelasinin akan bölümleri ve tabanındaki su dondu.

Bilecik Belediyesi tarafından Tebebaşı mevkiine 3 bin metre karelik alan içine kurulu doğal taşlardan yapılan süs şelalesi hava sıcaklığını eksi 12'leri gördüğü şu günlerde dondu. Hava sıcaklıklarının eksi değerlere düşmesi ve soğumasıyla birlikte buz tutan şelale güzel manzaralar ortaya çıkardı. Yapay şelalede uzun sarkıtlar oluştu. Donan buz sarkıtları, şelalede kartpostallık görüntüler oluşturdu. Soğuk havanın etkisiyle arabaların camları buz tutarken, yollarda ise gizli buzlanma meydana geldi.

Trafik yetkilileri yollarda oluşan buzlanma ve don olaylarına karşı araç sürücüleri dikkatli olması için uyardı.

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