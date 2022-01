Kızak festivalinde doyasıya eğlendiler

Bilecik’in Bozüyük ilçesine bağlı Kandilli köyünde bu yıl 3'üncüsü düzenlenen kızak festivalinde vatandaşlar kızakla kaymanın keyfini çıkardı.

Bilecik İl Genel Meclisi Üyesi Erdinç Gesge’nin girişimleri ve köy muhtarlığının işbirliği ile bu yıl 3'üncüsü düzenlenen kızak festivaline İstanbul, Ankara, Eskişehir gibi farklı illerden çok sayıda vatandaş katıldı. Geçen yıl pandemi nedeniyle düzenlenemeyen kızak festivali bu yıl renkli görüntülere sahne oldu.

İl Genel Meclis Üyesi Erdinç Gesge yaptığı açıklamada, her yaşta vatandaşın pistte olduğuna dikkati çekti. "Gurbette yaşayan köylüleri buraya tekrar nasıl getiririz" diyerek bu organizasyonu yaptıklarını belirten Gesge, "Yoğun katılım da oldu. Geçen yıl pandemi dolayısıyla yapamamıştık. Bu yıl görüyorum ki insanlar daha bir özlem ve hasretle kızak festivalimize iştirak etmişler. Festivaliniz her geçen yıl daha geniş katılımla ve dolu dolu geçiyor. Dedelerimiz, ninelerimiz, ağabeylerimiz burada geçmişini hatırlıyor. Küçükken kızak kaydığı bu alana gelip çocuğu ve torunlarıyla ailecek eğleniyorlar" diye konuştu.

Gün boyu devam eden festival kapsamında her yaştan katılımcı doyasıya eğlendi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bilecik haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bilecik Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.