Pazaryeri Belediye Başkanı ikinci kez Covid-19’a yakalandı

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Bilecik’in Pazaryeri Belediye Başkanı Zekiye Tekin, Covid19’a ikinci kez yakalandı.



Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Başkan Tekin, Covid19 testinin pozitif çıktığını ve ikinci kez korona virüse yakalandığını duyurdu. Tekin, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

“Covid19 testim pozitif çıktı. İkinci defa Covid19 virüsüne yakalandım. Allah sağlık sıhhat versin. Annemin hazırladığı doğal ilaçlarla izolasyon sürecine girdim. Duyup arayan soran herkese teşekkür ediyorum. Karantina sonrasında ilçe halkımıza hizmet etmeye kaldığımız yerden devam edeceğiz."

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