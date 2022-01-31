Bilecik'te vaka sayısında az da olsa düşüş yaşandı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, il bazında 100 bin kişi içinde bir haftalık toplam yeni Covid19 vaka sayısının yer aldığı insidans haritasını paylaştı. Haritaya göre Bilecik'te vaka sayısında az da olsa düşüş yaşandığı görüldü.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabı üzerinden 151 Ocak tarihleri arasındaki il bazında 100 bin kişi içindeki bir haftalık toplam yeni Covid19 vaka sayısını paylaştı. Paylaşıma göre son bir haftada il bazında her 100 bin kişide vaka sayısı Bilecik'te 678,50 olarak kayıtlara geçti. Bu rakam geçtiğimiz hafta 769.3 olarak kayıtlara geçmişti.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.