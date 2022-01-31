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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

İstavrit bolluğu tezgahlara yansıdı

İHA

İstavrit bolluğu tezgahlara yansıdı

Bilecik’te balıkçıların tezgahlarında hamsi ve istavrit bolluğu yaşanırken, bolluk fiyatlara da yansıdı.
Karadeniz ve Marmara'da soğuk ve fırtınalı havaların etkisini kaybederek yerini güneşli havaya bırakması balık tezgahlarına yansıdı. Özellikle hamsi ve istavrit balığı olmak üzere balık bolluğu balıkçıların yüzünü güldürüyor.
Bilecik'te uzun yıllardır balıkçılık yapan Celal Karakaya, balık fiyatlarının sezonun başına göre çok iyi olduğunu söyleyerek, "Havalar birkaç gündür iyi gidiyor. Karadeniz’den hamsi gelmeye başladı ve istavrit bolluğu yaşanıyor. Bu bolluk fiyatlara da yansıdı. Şu an fiyatlar düştü. İstavrit 40 TL'den 25 TL'ye, 35 lira olan hamsi 25 TL'ye kadar geriledi. Vatandaşlarımız şuan bol bol balık alıyor" dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bilecik haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bilecik Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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