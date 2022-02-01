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Bilecik'te sokak hayvanları için yapılan yuvalar çeşitli yerlere yerleştirildi

İHA

Bilecik'te düşük hava sıcaklıkları nedeniyle beslenme ve barınma zorluğu yaşayan sokak hayvanları ile ilgili çalışmalarına devam ediyor. Belediye ekipleri tarafından şehir genelinde kedi ve köpekler için belirlenen bölgelere barınak bırakıldı.

Bilecik'te sokak hayvanları için yapılan yuvalar çeşitli yerlere yerleştirildi

Bilecik'te düşük hava sıcaklıkları nedeniyle beslenme ve barınma zorluğu yaşayan sokak hayvanları ile ilgili çalışmalarına devam ediyor. Belediye ekipleri tarafından şehir genelinde kedi ve köpekler için belirlenen bölgelere barınak bırakıldı.
Bilecik Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü Atölye tesislerinde yapılan barınaklar, Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri tarafından şehrin belirli noktalarına yerleştirildi. Böylece özellikle geceleri soğuk havalardan etkilenen sokak hayvanları için barınma alanları oluşturuldu. Vatandaşları bu konuda daha duyarlı olmaya davet eden Bilecik Belediyesi yetkilileri, “Tüylü dostlarımızın soğuk havalardan etkilenmemesi için belli noktalara kendi imal ettiğimiz barınakları koyduk. Sokak hayvanlarımızın bu zorlu hava şartlarında aç ve susuz kalmasına seyirci kalamayız. Bu konuda vatandaşlarımız da özellikle bugünlerde gerekli duyarlılığı göstermeye devam etmeli. Vatandaşlarımız evlerinin önüne bir kap mama, bir kap su ve kullanmadıkları koli ve kutuları koyarak tüylü dostlarımıza bu kış günlerinde can olabilirler.” şeklinde açıklama yaptı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bilecik haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bilecik Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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