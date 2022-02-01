Kaymakam Şahin, nöbet tutan sağlık çalışanları ziyaret etti

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Gölpazarı Kaymakamı Efecan Şahin, 112 Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu'nu ziyaret etti.

Kaymakam Şahin, ziyaret ettiği nöbetçi personeller ile sohbet etti. 112 Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu'nda yapılan çalışmalar hakkında bilgi alan Kaymakam Şahin, personele görevlerinde başarılar diledi.

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