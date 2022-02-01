Başkan Şahin'den eski Genel Müdür Poyraz'a övgü dolu sözler

Osmaneli Belediye Başkanı Münür Şahin, Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri Genel Müdürlüğü görevini devreden Fahrettin Poyraz'a bundan sonraki hayatında başarılarak dileyerek, "Yakında farklı görevlerde ülkemize, ilimize ve ilçemize daha nice hizmetlere vesile olacağını biliyoruz" dedi.

3 dönem AK Parti Bilecik Milletvekilliği görevi yaparak 2017 yılında Tarım Kredi Kooperatifleri Genel Müdürlüğü görevine atanan Fahrettin Poyraz dün görevi Hüseyin Aydın'a devretti. Bu görev değişi için Poyraz'a bundan sonraki hayatından başarılar dileyen Osmaneli Belediye Başkanı Münür Şahin, "Üç dönem Bilecik Milletvekilliği sırasında ilçemizde önemli yatırımlara imza atan, Tarım Kredi Kooperatifleri Genel Müdürlüğü görevinde ilçemiz yöresel ürünlerinin tanıtımına ve pazarlanmasına yardımcı olan değerli Genel Müdürümüz Dr. Fahrettin Poyraz'a ilçem adına teşekkür ediyorum. Yakında farklı görevlerde ülkemize, ilimize ve ilçemize daha nice hizmetlere vesile olacağını biliyoruz. Bilecik ilimizin yetiştirdiği önemli devlet adamı olarak çocukluğunun geçtiği Osmaneli için Dr. Fahrettin Poyraz her zaman gururumuz olmuş ve olmaya da devam edecektir" dedi.

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